نوال الزغبي ترد على اللجنة النقابية للعاملين بالأوبرا: «فيه فوضى بالحجوزات»

كذبت الفنانة نوال الزغبي، بيان اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية، بشأن حفلها الذي كان من المُقرر إقامته 20 يونيو الجاري، على مسرح النافورة.

فوضى في حجز تذاكر حفل نوال الزغبي

وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر: «ردًا على بيان نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية المرفوض والمستغرب واللامسؤول، الذي حاولوا فيه تبرير أخطائهم واللامهنية لديهم، اعتذرت عن إقامة الحفل في الأوبرا بعد الفوضى التي حصلت في عملية الحجوزات».

وتابعت نوال الزغبي: «تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، بعدها تم قفل الحجز لأربعة أيام، وعند استفسارنا تم فتح الحجز ثانية، ثم قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحه وغلقه والتلاعب فيه عن قصد.. هذا التقصير المسيئ واللامهنية والإساءة المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة».

pic.twitter.com/7mMiq3OiEv — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 12, 2022

استحالة إقامة الحفل في موعده

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية، علقت على قرار إلغاء حفل نوال الزغبي، في بيان رسمي، قائلة: «توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي».

وتابعت: «وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية، التي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة، وهو ما يعتبر قوة قاهرة يستحيل معه إقامة الحفل في موعده المقرر».