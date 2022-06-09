«القابضة للتأمين»: طرح شركة غزل المحلة بالبورصة بداية للإصلاح الرياضي

كشف باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تفاصيل طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، قائلا: «الشركة تعتبر مساهم مؤسسي رئيسي في شركة غزل المحلة لكرة القدم».

نشارك في كل ما هو مفيد للاقتصاد

وأضاف باسل الحيني في اتصال هاتفي ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الخميس، أن الشركة القابضة للتأمين تشارك في كل ما هو مفيد لسوق رأس المال والاقتصاد القومي.

نتوقع أن تحقق الشركة نجاح كبير

وتابع: «نادي غزل المحلة عزيز علينا جميعا وتواجده في الدوري أمر مهم، ونتوقع أن تحقق الشركة نجاح كبير بعد طرحها للاكتتاب في البورصة».

طرح الأندية للاكتتاب يؤدي لنهوضها

وواصل: «طرح الاكتتاب لشركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة بداية لإصلاح القطاع الرياضي في مصر واتباع لمنهج حميد متواجد في العالم بأكمله وهو طرح الأندية للاكتتاب العام كي تنهض الأندية ولا تعتمد على تمويلات محدودة فقط».