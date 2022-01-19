المشدد 15 عاما للمتهم بقتل «طفل أطفيح» بسبب توك توك

عاقبت محكمة جنايات الطفل في الجيزة، المنعقدة في السادس من أكتوبر، المتهم بقتل طفل، والمعروف إعلاميا بـ«طفل أطفيح»، بعد خطفه وسرقته، بالسجن 15 عاما.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أعمامه، قبل الواقعة بيوم، ومعايرتهم له، بسبب مرض والده وعدم قدرته على الإنفاق عليه، قرر أنه في صباح اليوم التالي الذهاب إلى موقف التوكتوك ليستدرج أي طفل، فوقعت عينيه على المجني عليه الطفل «محمود علاء الدين»، وقرر أن يستقل معه الدراجة البخارية الخاصة به ويستدرجه لمنطقة بعيدة عن الأعين لسرقته.

خطة المتهم بدأت بسرقة

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم كان سينفذ جريمة السرقة فقط، ولكن حينما توجه للموقف شاهد الطفل المجني عليه، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عن مكان وجهته، ونطق بأسمه كاملًا، فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك «مصلحة سيقضيها»، وإذا قضاها سيكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما استقل المتهم التوك توك وجد حبلا بداخله، فقام بلفه حول رقبة المجني عليه، وشده بكل قوة حتى تأكد من وفاته.

المتهم تخلص من الطفل في «حفرة»

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم حمل جثة المجني عليه وتخلص منها في حفرة «تربة»، مبنية بالطوب البلوك وأخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملان «ميكانيكية»، وأخبرهما أن «التوك توك» الذي بحوزته مسروق، وتم بيعه بـ5 آلاف جنيه، اشترى بجزء منها هاتفا محمولا، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.