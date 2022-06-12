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محمود مسلم

بريد الوطن .. وجِّه بالعفو والإفراج عن أبنائى يا وزير العدل

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الوطن
09:22 م | الأحد 12 يونيو 2022
المستشار عمر مروان، وزير العدل،

المستشار عمر مروان، وزير العدل،

بعد تورطهم فى مشاجرة كبيرة صدرت أحكام بالمؤبد ضد نجلى «عادل» وعمى حامد عبدالحليم، المحبوسين فى سجن الوادى الجديد، فى القضية رقم 7173 لسنة 2015 جنايات صدفا 4839 لسنة 2015 جنايات كلى أسيوط، كما صدرت أحكام بالمؤبد لابنى «مدحت» المقيد الحرية فى سجن الوادى الجديد، وابن عمتى الزاهر همام المقيد الحرية فى سجن المنيا العمومى، فى القضية رقم 3895، لسنة 2015، والقضية رقم 2645 لسنة 2015، كلى أسيوط، وفى ذات القضية بعد الحكم على ثمانى متهمين آخرين بالمؤبد غيابياً، برأتهم المحكمة بعد إعادة المحاكمة، وأنا رجل مريض وفى حاجة لأبنائى، أناشد وزير العدل، إصدار قرار إنسانى بالعفو والإفراج عن أبنائى.

                                            ممدوح محمد عبدالحليم - 6 أكتوبر - الجيزة  

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