بريد الوطن .. كيف نقاوم مرض الفوضى فى مصر؟

انتشرت فى العقدين الأخيرين حالة من الفوضى، فلا يمكن لنظام أن ينشأ من الفوضى، ويبنى مجتمعاً صالحاً ومتقدماً فى جميع المجالات، وأصبحت كلمة فوضى هى الأشهر فى وقتنا الحالى.

إن علم الفوضى يقوم على دراسة هذه الظواهر بالذات، واستخلاص قوانين لتلك الفوضى المحددة لفهمها بشكل أفضل، خاصة أننا نعيش مع الفوضى كل يوم، فما حدث فى مصر اليوم فى مدينة «السنبلاوين والمنصورة»، من التعدى على مراقب الامتحانات ومحاولة الغش الجماعى فى المدارس حالة من الفوضى، والتعدى على رؤساء اللجان، لمنع حالات الغش أثناء تأدية الامتحانات حالة من الفوضى، وحالات الجدل فى المسائل الفقهية أصبحت فوضى لكل من «هب ودب»، خارج التخصص، حتى انتشرت فوضى جديدة داخل المساجد، فى كل صلاة هناك صراع حول من يصبح إماماً للصلاة ومن يؤذن للصلاة، أصبح واقعاً يعانى منه كثير من الناس، وقد صدر فى الولايات المتحدة كتاب متخصص عن الفوضى، لـ«ستيفانى كالب»، التى تعد خبيرة فى تنظيم الوقت وترتيب الأشياء والأحداث ضد الفوضى، عنوانه: «كيف تقاوم الفوضى؟»، تشير المؤلفة فيه إلى أن الفوضى مرض ينبغى علينا التخلص منه فوراً، لما تسببه من مشكلات فى حياتنا، وتقول إن السبب الرئيسى للفوضى فى المنزل أو فى المكتب أو فى الحياة بشكل عام، التى يعانى منها كثير من الناس، هو غريزة التملك، فالناس يحبون تملك الأشياء والاحتفاظ بها إلى ما لا نهاية.

محمد سعد عبداللطيف

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