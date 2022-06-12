بريد الوطن .. بيت فى لعبة

فرصتنا ف الأيام

بالطبع صعبة

حلم الصعود، كلمة «كيان»

مش بيت فى لعبة

فيه اللى تعينه عليه إرادته، تحققه

وفيه اللى تبعده عن طموحه، بدرى تفرقه

فاتعب بجد

اللى هتتعب له هتلقاه

«القَطر إن فاتك فى حياتك»

اجرى وراه

إوعى تفكر تستناه

تعبك ربنا هيجيبهولك

تلقى اللى بتحلم تلقاااااااااه

محمد خميس الحاوى

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