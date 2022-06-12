رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. بيت فى لعبة

كتب:

الوطن
09:11 م | الأحد 12 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فرصتنا ف الأيام

بالطبع صعبة

حلم الصعود، كلمة «كيان»

مش بيت فى لعبة

فيه اللى تعينه عليه إرادته، تحققه

وفيه اللى تبعده عن طموحه، بدرى تفرقه

فاتعب بجد

اللى هتتعب له هتلقاه

«القَطر إن فاتك فى حياتك»

اجرى وراه

إوعى تفكر تستناه

تعبك ربنا هيجيبهولك

تلقى اللى بتحلم تلقاااااااااه

                                                                   محمد خميس الحاوى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

                                                                                        

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. كيف نقاوم مرض الفوضى فى مصر؟

بريد الوطن .. وجِّه بإعادة تشغيل أوتوبيس مدينة نصر يا محافظ القاهرة

بريد الوطن .. للقدس والمسجد الأقصى: سلام

بريد الوطن .. مش كفاية

بريد الوطن .. المستريح.. بين الطمع وسوء التربية وضعف الإيمان

بريد الوطن.. رؤى كابوسية فى العالم الخاص

بريد الوطن.. وثيقة للزمن

بريد الوطن.. شهادة ميلاد حديثة للمرحوم
بقلم الوطن