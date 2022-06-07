صناعة الثلج بدمياط.. تاريخ من خدمة مراكب الصيد وتجارة الأسماك (فيديو)

تعتبر صناعة الثلج من الصناعات العريقة بمحافظة دمياط نظرا لارتباطها بمهنة الصيد التي تحتاج لحفظ الأسماك لأطول فترة ممكنة لحين عودة مراكب الصيد من مهامها في عرض البحر والتي تمتد من يوم واحدا إلى نحو 40 يوما.

مصانع الثلج تخدم مراكب الصيد

وتنتشر مصانع الثلج على ضفتي مدينتي رأس البر وعزبة البرج في محافظة دمياط لتكون قريبة من مسار مراكب الصيد ولم يتبقى من تلك المصانع الا نحو 4 مصانع فقط تخدم نحو 3 الاف مركب صيد بخلاف محلات الأسماك ومحلات عصير القصب.

وفى عزبة البرج لا يتعلق الأمر بموسم الصيف أو الشتاء صحيح الإقبال يتزايد في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولكن مصانع الثلج تعمل طوال العام.

حسام أبو العينين صاحب مصنع ثلج بعزبة البرج، يقول إن «المصنع عمره يتجاوز 60 عاما في عملية التصنيع، وتتم من خلال أحواض مجهزة عبر أنابيب مستوية تضع بجانب بعضهم تملأ بالماء، ووضعها في الأحواض لمدة 12 ساعة حتى تستطيع المبخرات كغاز النشادر أن ينجح في عملية تجميد الأنابيب»، لافتًا إلى أن صناعة الثلج تعتمد على عنصرين أساسيين هما الماء والكهرباء.

صناعة الثلج لا تقتصر على موسم الصيف

وأضاف أبو العينين لـ« الوطن » أن صناعة الثلج لا تقتصر على الصيف فقط والتى تعمل المصانع بنسبة 100% نظرا للطلب المتزايد من مراكب الصيد طوال اليوم العام وكذلك محلات بيع الأسماك.

مضيفا أنه منذ نحو 30 عاما كان الطلب على الثلج كبيرا قبيل انتشار الثلاجات والمبردات لتبريد أو تصقيع المياه الغازية والآيس كريم.

سعر لوح الثلج 9 جنيهات

وأكد أبو العينين ان لوح الثلج وزنه 25 كيلو واللوح الواحد يباع بسعر 9 جنيهات وكل مركب صيد تحصل على حمولتها بشكل مختلف حسب حجم المركب فهناك من يأخذ 100 لوح وهناك من يحصل على 200 لوح ثلج.

ويشير، إلى إن صناعة لوح الثلج الواحد تستغرق 12 ساعة، تبدأ بوضع مياه عادية في علب معدنية داخل ال5 حمامات المتواجدة بالمصنع، وتضم مغطسا أو حوض الماء، بعمق 3 أمتار، ويحتوي على المبرد، وتحيط هذه العلب مياه راكدة المزودة بالنشادر والملح حتى تزيد درجة برودة المياه في قلب حمام المياه، ثم يترك كل هذا لمدة، 12ساعة متواصلة حتى تجمد المياه وإخراج لوح ثلج نظيف.