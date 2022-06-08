ما حكم الزكاة على الأسماك والمأكولات البحرية وما يتم صيده؟.. «المفتي» يوضح

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟، مؤكدا أنه لا تجب الزكاة في الأسماك وسائر المأكولات البحرية، ولا يصح قياسها على ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب وإن كانت تلك المطعومات البحرية ممَّا يتغذي عليه بدن الإنسان.

وأوضح المفتي أن الزكاة شرعا هي ركن من أركان الإسلام، وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنيَ الإِسْلَامُ على خَمسٍ: شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحّجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ».

أنواع الزكاة

وأكد المفتي أن الزكاة وجبت في خمسة أنواع، الأول: النَّعَم، والثاني: المُعَشَّرات، وهي الأقوات مما يجبُ فيه العشر أو نصفه، والثالث: النقد، والرابع: التجارة، والخامس: الفطرة.

الزكاة على الأسماك وصيد البحر

وأشار إلى أن الأسماك وغيرها من صيد البحر فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة فيها؛ يقول الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": «وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف: في العنبر الخمس، وكذلك في اللؤلؤ عنده. ذكره في "الجامع الصغير"، أما السمك فهو من الصيود، وليس في صيد البر شيء على من أخذه، فكذلك في صيد البحر».

وأكد أن جمهور العلماء استدلوا على عدم وجوب الزكاة في صيد البحر بأنَّ الأصلَ أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه، ولم يثبت في هذا شيء.

واختتم: «فإنَّ الأسماكَ وسائر المأكولات البحرية ممَّا لا تجب فيه الزكاة، ولا يصحّ قياسها على ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب وإن كانت تلك البحريات ممَّا يمكن أن يقوم به بدن الإنسان».