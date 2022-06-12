حمادة هلال يطرح أغنية جديدة للأفراح الخميس المقبل

أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح أغنيته الجديدة التي أعدها خصيصا للأفراح.

وكتب حمادة هلال: «انتظروا إن شاء الله أغنية الفرح مالينا يوم الخميس القادم الساعة 5 مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب بإذن الله هتكون الأغنية الرسمية لكل الأفراح العربية».

أغنية روح الروح

وطرح حمادة هلال مؤخرا عبر اليوتيوب أغنية روح الروح، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب، كما تصدرت التريند في 12 دولة عربية، وهي: «مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن».

واحتفل حمادة هلال مع جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «يا روح الروح»، تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشر حمادة، مقطع فيديو عبر «إنستجرام»، وهو يغني «يا روح الروح»، وعلق عليه: «الحمد لله، لليوم التاسع أغنية روح الروح تريند يوتيوب ميوزك رقم واحد».

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

«يا اللي بتتقل علي لخص يلا وتعالليه كل ما أقول بحبك تترد الحب اشتغاله قلبي من يوم ما حبك مش عارف أوصف له حاله بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة، لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيكلا تبعد إيه غصبن عنك أنا لي فيكبص ها أقولها بصراحةومش هاجيبها بشكل شيكاحسبها زي ما تحسبها بالعافيةأنا هبقى ليك».