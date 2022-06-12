إصابة الفنان هشام ماجد بفيروس كورونا

أعلن الفنان هشام ماجد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية فيسبوك، قائلا: «الحمد لله إيجابي كورونا.. أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل مش فاكر الجملة أوي».

النجوم يطمئنون على هشام ماجد

وقام عدد كبير من الفنانين بالدعاء لهشام ماجد والاطمئنان عليه، من بينهم صلاح عبد الله، وعلق:«إيه دا هوه لسه فيه المدعوقة دي؟!مليون سلامة ياإتش وطمني عليك ياحبيبي»، كما تمنى له الشفاء كل من أيتن عامر، أندرو محسن، هيثم دهب، مهند حسني، نشوى مصطفى، ريهام عبد الغفور، أمير صلاح الدين، هيثم دبور.

هشام ماجد واتحاد الكرة

وبعدها قام هشام ماجد بكتابة بوست آخر عن اتحاد الكرة، قال: «كان تفكير ذكي من اتحاد الكرة إنهم يجيبوا إيهاب جلال مدرب للمنتخب وميجبوش حسام حسن.. عشان حسام لو كان سمع وهو فالطيارة إنهم أقالوه كان حيخطف الطيارة بالطيار بالمضيفات باللعيبة».