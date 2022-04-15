هشام ماجد: سبت دراسة الهندسة عشان مش بحبها واتجهت للتمثيل

قال الفنان هشام ماجد إنه درس الهندسة رغم أنه لا يحبها، وفي نهاية المرحلة الجامعية اكتشف أنه يحب التمثيل، موضحًا: «بدايتي في شارع الفن لما بدأنا نعمل أفلام ونألفها ونصورها بكاميرا فيديو».

4 أفلام بالجهود الذاتية

وأضاف «ماجد» خلال لقاء مع برنامج «ع اللوكيشن»، مع شريف الليثي، المذاع عبر أثير «راديو هيتس»: «عملنا أربع أفلام بالجهود الذاتية، وبعد فيلم (رجال لا تعرف المستحيل) محمد حفظي كلمنا علشان نعمل برنامج اسمه أفيش وتشبيه».

ترك الهندسة بعد فيلم سمير وشهير وبهير

وتابع ماجد: «سيبت الهندسة بعد فيلم (سمير وشهير وبهير)، ولما بلاقي الطريق قدامي مقفول بعافر وبحاول تاني، وفي أفلام بتقعد معانا سنين علشان نعملها زي فيلم الحرب العالمية التالتة».

وتابع: «بنزيني طول الرحلة هما أصحابي (شيكو وفهمي) وكنا دايمًا بنشجع بعض وبنكمل بعض، والناس ابتدت تتصور معانا من أيام فيلم رجال لا تعرف المستحيل».

ورقة شفرة أهم محطات حياتي

وعلق على أهم المحطات في حياته فقال: كانت في فيلم «ورقة شفرة»، أما فيلم «الحرب العالمية التالتة»، كان أكبر نجاح وأول محطة جابت إيرادات كتيرة، وفيلم «حملة فريزر» كانت محطة الانفصال للثلاثي، وأول محطة لوحدي كان فيلم «حامل اللقب»، و«شيكو» هو اللي معايا من أول الطريق لحد دلوقتي.

أهمية وجود زوجته في حياته

واختتم قائلا: «أمي ومراتي وبناتي أكتر ناس بتخاف عليا أكتر من نفسهم كمان».