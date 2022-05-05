بشكل ساخر.. اعتذار هشام ماجد ومحمد سلام عن حفل زفاف فراج وبسنت شوقي

اعتذر الفنانون هشام ماجد ومحمد ممدوح ومحمد سلام، عن حضور حفل محمد فراج وبسنت شوقي، الذي يُقام مساء اليوم الخميس، في منطقة سهل حشيش بالغردقة.

سبب اعتذار الثلاثي عن حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

ونشر هشام ماجد، مقطع فيديو يجمعه بالثلاثي، محمد ممدوح ومحمد سلام والمخرج هشام فتحي، من داخل مدينة مالمو، حيث يُشاركون في الدورة الثانية عشر من مهرجان مالمو السينمائي، وذلك بشأن الاعتذار وعدم تمكنهم من حضور حفل الزفاف الليلة.

محمد ممدوح: كان نفسنا نبقى معاكم بجد والله

وقال هشام ماجد، في مقطع الفيديو: «فراج وبسنت ألف ألف مبروك»، فيما قال محمد ممدوح: «كل سنة وأنت طيب.. مبروك.. ألف ألف مبروك يا حبيبي.. ألف مبروك يا بسنت.. على فكرة كان نفسنا نبقى معاكم بجد والله»، كما قال المخرج هشام فتحي «ألف مبروك يا بسنت.. ألف مبروك يا فراج تاني مرة.. وربنا يوفقكم».

محمد سلام مازحًا: أومال اللي حضرته ده كان إيه

كما قال الفنان محمد سلام: «والله أنا مش فاهم بجد والله، أومال اللي حضرته ده كان إيه.. معلش يا رجالة.. معلش يا بسنت.. معلش يا فراج.. اللي أنا حضرته ده كان إيه.. ألف مبروك طبعًا»، مازحًا بقوله: «هنحضر اللي جاي.. إحنا معاكم».

بسنت شوقي تتقبل اعتذار الثلاثي: نلتقي السنة الجاية في الفرح الجاي

وأعادت بسنت شوقي، نشر هذه الفيديوهات عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات معلقة عليه بقولها: «لذاذتكم.. زعلانة أوي أنكم مش معانا.. نلتقي السنة الجاية في الفرح الجاي إن شاء الله.. بنحبكم ددا.. على قولة هدرس».