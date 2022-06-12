الرئيس الأوكراني: عدد قتلى الجنود الروس قد يصل إلى 40 ألفا بحلول يوليو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عدد قتلى الجنود الروس قد يصل إلى 40 ألفا بحلول يوليو المقبل، وفقًا لما ذكرته يوليا مندل، المتحدثة السابقة باسم الرئيس.

روسيا تدمر جسرا يربط بين سيفيرودونتسك وليسيتشانسك

وقال مسؤولون محليون، إن القوات الروسية دمرت جسرا يربط بين مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة ومدينتها التوأم ليسيتشانسك، ما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال سيرهي جايداي، حاكم مقاطعة لوهانسك، اليوم، إن الجيش الروسي دمر جسرا على نهر سيفرسكي يربط المدينتين.

وأضاف أن قصفًا روسيًا على ليسيتشانسك أسفر عن مقتل امرأة وتدمير أربعة منازل ومركز تجاري.

وفقًا لرئيس إدارة سيفيرودونيتسك ، ظل ما يقرب من ثلث المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية وكان حوالي ثلثيها في أيدي الروس.

فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى تعزيز قوانين مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وبعد لقائها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «لا تزال هناك حاجة إلى تنفيذ إصلاحات لمحاربة الفساد على سبيل المثال أو لتحديث الإدارة، ما يساعد أيضًا في جذب المستثمرين».

رئيس فنلندا: لن ننضم للناتو دون السويد

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، خلال زيارة لفنلندا اليوم، إن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها طلبات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو شرعية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: «هذه مخاوف مشروعة، وهذا يتعلق بالإرهاب، إنه يتعلق بصادرات الأسلحة» وفقا لوكالة أنباء رويترز.

فيما قال رئيس فنلندا: «لن ننضم للناتو من دون السويد».