تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.. 230 درجة للثانوي العام

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بمحافظة الغربية، عن تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، استعدادا لبداية مرحلة جديدة من الدراسة، خاصة بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للنتيجة بنسبة نجاح 75.13% للدور الأول.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الحالي

ويحدد تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، اتجاه تعليم الأبناء من خلال اختيار الثانوي العام أو الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة «صناعي وزراعي وتجار وفندقي»، أو بدائل الثانوية العامة والتي يتجاوز عددها 50 مدرسة موزعة بين محافظات مصر، ويخضع بعضها للتوزيع الجغرافي، ولها شروط قبول خاصة.

اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتمد «رحمي» تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الدراسي 2022-2023، ليكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمحافظة الغربية 230 درجة، بينما الحد الأدنى للثانوي الفني الفندقي الخاص بمحافظة الغربية 150 درجة، كما تم اعتماد الحد الأدنى للتعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي بحد أدنى 175 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية وفقا للتوزيع التكراري

وفي وقت سابق عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بنسبة نجاح 75.13%، تقدم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بمقترح التنسيق للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وفقا للتوزيع التكرارى بين نتيجة الطلاب وأعداد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية وذلك لتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية بحافظة الغربية .