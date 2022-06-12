هشام ماجد يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا: الأعراض بسيطة

كشف الفنان هشام ماجد، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال هشام ماجد، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «عندي كورونا بس كويس الحمد لله الأعراض بسيطة، أشكر كل من اهتم وسأل عني وكل من قام بالدعاء لي بالشفاء».

هشام ماجد يعلن إصابته بكورونا

وأعلن هشام ماجد منذ قليل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ماجد: «الحمد لله إيجابي كورونا أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل مش فاكر الجملة أوي».

فيلم تسليم أهالي

وينتظر الفنان هشام ماجد، عرض فيلمه الجديد «تسليم أهالي»، الذي تشاركه البطولة فيه دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ولوسي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث فيلم «تسليم أهالي» حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، ما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا، وذلك في إطار كوميدي.