حلواني يقتل كهربائي بسبب أولوية البيع بميدان الجيزة.. اعرف التفاصيل

شهد ميدان الجيزة، جريمة قتل بشعة، حينما أقدم حلواني على قتل كهربائي، بطعنتين في الجسد باستخدام سلاح أبيض، بسبب تحريض بعض الأشخاص من طرده من مكان بيع بضاعته بميدان الجيزة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

طعنتان في الصدر

بداية التفاصيل ترجع إلى فور تلقى العميد حسن دكروي مأمور قسم شرطة الجيزة من أحد الأشخاص، بمقتل كهربائي يبلغ من العمر 46 سنة، على يد حلواني، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تبين أن المجني عليه حرض بعض الأشخاص بقيامهم بطرد المتهم من مكان بيع بضاعته بميدان الجيزة، الأمر الذي أدى أن استشاط المتهم غضبا، بعد معرفته بالأمر، وأقدم على طعن المجني عليه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والسلاح المستخدم، بالجريمة، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أقر بارتكاب الواقعة.

قرار من النيابة بشأن المتهم

تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعت جهات التحقيق الشهود لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.