قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل والدته بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ أوضحت أن المتهم أقدم على التخلص من والدته إثر خلافات نشبت بينهما.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثه لسيدة مقتولة داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم، وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث تبعتها سيارات الإسعاف.

وبالمعاينة تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر، بها طعنات متفرقة بالجسم، إحداها في الرقبة تبين فيما بعد أنها سبب وفاتها.

خلافات شخصية سبب القتل

وتبين من التحريات أن نجل السيدة هو من أقدم على قتلها عقب نشوب خلافات بينهما، مستخدما في جريمته سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بفعلته وأرشد عن مكان السلاح الذي استخدمه لتنفيذ جريمته.

بيان سبب الوفاة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وإعداد تقرير مفصل بحالتها يوضح سبب الوفاة، بعد أن أمرت بنقل جثمانها لمشرحة زينهم.

وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من أفراد الأسرة لسماع أقوالهم حيال وفاة المجني عليها، وصرحت بالدفن، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.