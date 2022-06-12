مجاهد: «لو اتحاد الكرة اعتذر من أول يوم بسبب أزمة الأهلي كنا ارتحنا من الصداع»

قال المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، إن ما يحدث لمنتخب مصر في كوريا الجنوبية، في ظل تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد الحالي التي هاجم فيها المدير الفني للمنتخب الوطني، نفس ما حدث بعد مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، عندما تحدث أعضاء الاتحاد الحالي عن الشرط الجزائي لكيروش، لكن مع فارق الخبرات والضغوط.

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on: «بحكم الخبرة، حاولنا التحدث مع مختلف الأطراف، رغم أننا لم نكن في الاتحاد، وقال كيروش إن المدرب مثل الجنرال أو القائد، وبالتالي كيف ينظر إليه من سيتحركون معه، وهم يعلمون أنه لم يعد محل ثقة».

سر إدلاء أحمد مجاهد بتصريحاته

وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق: «لم أتحدث أمس لأنني أريد الظهور، لكن ما حدث أنني فوجئت بأن مسؤولا في إدارة الاتحاد الحالي قالت إننا كنا مسؤولين عن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد انتهى عملنا في الخامس من يناير، ويوم 19 يناير وحدثت الأزمة بعد ذلك، وفي الخامس العاشر من فبراير أصدر الاتحاد عدة قرارات ولم يتطرق إلى التقديم تنظيم المباراة النهائية».

اتحاد الكرة هو المسؤول عن أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال

وواصل: «لو اتحاد الكرة كان اعترف بالخطأ منذ اليوم، لارتحنا من الصداع ده، الاتحاد الأفريقي أرسل للاتحاد يوم 19 يناير عن البطولات التي يمكنه استضافتها»، مشددا على أن من يتقدم بطلب استضافة المباريات الخاصة بالبطولات القارية هي الاتحادات وليست الأندية، بدليل أن السنغال كانت متقدمة بطلب الاستضافة دون وجود فريق لها في البطولة.