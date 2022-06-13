حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

إذا كان لديك صديق من مواليد برج الميزان فأنت محظوظ فهو من الأصدقاء الذي يمكن الاعتماد عليه في كل المواقف، فهو ممن يطلقون عليه «صاحب صحبه» لكنه في نفس الوقت يسعي للعدالة والنظام لجميع الأطراف، كما أنه لا يبخل بالمساعدة سواء المادية أو المعنوية، وهم يعرفون بأنهم مستمعون جيّدون، يرغبون دائمًا بالاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء ممن حولهم.

وفي السطور القادمة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي برج الميزان والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الميزان إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فاليوم يدعمك القمر ويعدك بالسهولة واليسر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

مشاهير برج الميزان

يحافظ مواليد برج الميزان على التوازن بين حياتهم العملية والاجتماعية، فهم دائمًا متحمسون لكل ما يقومون فيه، لذلك يستطيعون الترقي بشكل سريع، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، بالإضافة إلى بهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.