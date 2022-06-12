حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظوظ الأبراج السماوية الأثني عشر، والتي على الرغم من أن الحركات الفلكية ثابتة، إلا أنها تؤثر بشكل مختلف على كل شخص حسب برجه.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزل المال، واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم برج الحمل 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تحسب خطواتك جيدا ولا تتسرع في كلامك.

حظك اليوم برج الثور 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في ردود فعلك، ومن المهم أن تلتفت لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس متنافران في منزل الصحة؛ مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان 12-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، عطارد بمنزل المشروعات يمنحك يقظة وسرعة بديهة، ويساعدك ذلك على الإنجاز ومعالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وهذا يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة والمشاعر الرومانسية.

حظك اليوم برج الأسد 12-6-2022 على الصعيد المهني

اصبر وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب أو ببعض الأقارب.

حظك اليوم برج العذراء 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر يمدك بالبلاغة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

حظك اليوم برج الميزان 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزل المال؛ مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس تجنبا للأخطاء!

حظك اليوم برج الميزان 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لكلامك وتعتني بأقوالك، كن حذرا وتأن حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر ببرجك يمدك بالحيوية.. تتقدم وتنجز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تشارك من حولك ومن تحب وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

حظك اليوم برج القوس 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزل الصحة، وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تنتبه لحقوقك وتخطط في صمت كي تصل لهدفك.

حظك اليوم برج القوس 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك.. ومن المهم أن تصبر ولا تتسرع في قراراتك وردود فعلك، وتذكر أن أي تغيير يحتاج لوقت.

حظك اليوم برج الجدي 12-6-2022 على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط، تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو إفادة أصدقائك بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

حظك اليوم برج الدلو 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشوش أو العناد، حاول أن ترتب أولوياتك ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

ولمواليد برج الدلو، ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

حظك اليوم برج الحوت 12-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تهتم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا والفرص متاحة أمامك للتقدم.

حظك اليوم برج الحوت 12-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على إصلاح علاقتك بمن تحب هائلة.