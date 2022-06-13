مميزات برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية.. منها «سداد المصروفات»

حدد برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مجموعة من المميزات لطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد الإعلان عن منح بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

المميزات التي يقدمها برنامج المنح الجامعية

ويقدّم برنامج المنح الجامعية العديد من المميزات، وهي كما يلي:

- سداد المصروفات الدراسية بالكامل، والرسوم الجامعية لفترة الدراسة لمدة 4 إلى 5 سنوات دراسية طبقًا للتخصص الدراسي، وقد يسبقها سنة تمهيدية للطلاب المقبولين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- حضور دورات تدريبية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ومواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

- تقديم فرص للدراسة لبعض الطلاب ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي صيفي واحد، بغرض التنمية الشخصية والمهنية والأكاديمية والاجتماعية خارج مصر.

- توفير عدد من الفرص لتطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

- الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

- تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية، وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

- إتاحة الفرص للطلاب للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة، وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص.

- توفير إقامة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية طبقًا للوائح المنظمة للسكن الجامعي بالجامعات الشريكة.

- توفير رسوم الكتب والمعامل خلال فترة الدراسة الجامعية.

- توفير بدل معيشة شهري خلال فترة الدراسة.

- توفير كمبيوتر محمول.

- توفير استشارات أكاديمية واجتماعية ونفسية لتعزيز التكامل والنجاح.

شروط القبول في برنامج المنح الجامعية

ينبغي أن يكون الطلاب على دراية تامة بشروط القبول بالنسبة للجامعات والمجالات الدراسية التي يودون الالتحاق بها، كما تحددها الجامعات والكليات المختلفة ووزارة التعليم العالي في مرحلة التنسيق للقبول بالجامعات، ويجب العلم بأنّ القبول بإحدى الجامعات المشاركة في المنحة، مسؤولية الطالب وحده.