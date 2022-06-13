سارة البطوطي: قمة المناخ تستدعي مراجعة أوضاع المنطقة بالكامل

قالت المهندسة سارة البطوطي رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، إنّ دورها كسفيرة لتغير المناخ هو التعبير عن القطاع غير الحكومي مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حيث إن دورها مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاطي مع قضايا تغير المناخ وأن يكون له صوت في قمة المناخ «cop 27».

العالم كله يتحرك لإحداث نقلة نوعية في قطاعات مختلفة

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on: «القمة في الأساس عبارة عن مفاوضات والعالم كله يتحرك لإحداث نقلة نوعية في قطاعات مختلفة عبر تحويل طريقة العمل والسياسات، ومن ثم فإن الاستعداد لقمة مثل قمة المناخ تستدعي مراجعة أوضاعنا وأوضاع المنطقة وقابلية إحداث هذا التغيير في القطاعات المختلفة عبر تجهيز السياسات وإشراك القطاعات في إنفاذ تلك السياسات».

وتطرقت، إلى أهمية دور القطاع الخاص في تلك القمة، مشيرةً إلى أنّ آخر تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ تحدث عن أن قطاع المنشآت ذكر أن قطاعي المنشآت الإنشائي والمعماري ليس لهما دور واضح في تغيير المناخ مثل قطاعات الطاقة والزراعة، وبالتالي يجب على هذا القطاع التحرك والمضي قدماً في خطوات التحول النوعي كون القطاع المعماري والإنشائي هو المساهم الثالث أو الرابع كقطاع في الانبعاثات حول العالم.

تعمل منذ 20 سنة في مجال البيئة

وتابعت، أن دور شركتها الناشئة التي أسستها معنية بالمباني الخضراء الصديقة للبيئة: «شغالة بقالي عشرين سنة في مجال المباني الخضراء الصديقة للبيئة عبر بناء هذه المباني الخضراء وألا يكون قاصراً ذلك على المدن فقط بل للريف والقرى في المناطق الزراعية».

وحول دورها في مبادرة حياة كريمة، قالت: «جربنا كشركة نعمل في القطاع الخاص، قلنا نعمل شراكة مع وزارة التخطيط لنقل تجربة هذه النوعية من المباني للريف عبر مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمباني الخضراء والتكيف مع التغيرات المناخية وهي إرشادات خاصة بالناس اللي بتنبي بنفسها».