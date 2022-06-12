«القابضة للمياه» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشروعي إنشاء محطة مياه الفقاعي ومحطة مياه كفر ناصر مركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة في إطار المتابعة الميدانية لآخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة وضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب مد والصرف الصحي

وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه جارٍ العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات حياة كريمة في 66 قرية وتوابعها بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتي تغذي بعض قرى مركز ناصر.

تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها

وتعد مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، من أهم المشروعات والمبادرات التنموية، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، والتي تحظى باهتمام كل القطاعات والمؤسسات.