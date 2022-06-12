روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة غربية في أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية، تدمير مستودع أسلحة غربية فى أوكرانيا، وأفادت وكالة إنترفاكس، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة ترنوبل بغرب أوكرانيا مع اندلاع قتال في الشوارع في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتسيطر القوات الروسية الآن على معظم سيفيرودونيتسك، مركز المعركة الدموية في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

واستمر القتال في الشوارع في المدينة الشرقية، إذ لا يزال الجنود الروس والقوات الأوكرانية، يخوضون المعارك وفقا لشبكة سى إن إن.

القوات الروسية تسيطر على معظم سيفيرودونيتسك

قال سيرهي هايدي، حاكم منطقة لوهانسك، التي تشكل دونباس إلى جانب المنطقة المجاورة منطقة دونيتسك، في التلفزيون الوطني، إن أكثر مناطق القتال نشاطًا هي سيفيرودونيتسك وبوباسنا ومنطقة نهر سيفيرسكي دونيتس، مضيفًا أن القوات الروسية تستخدم «قذائف مدفعية حرارية شديدة التدمير».

وأضاف أن «لسوء الحظ، تقوم مدفعية العدو ببساطة بتفكيك المباني الممتدة من الأرض إلى الأرض والتي تُستخدم كملاجئ، وبهذا المعنى، يكون الأمر صعبًا لأن العدو سيتم طرده من شارع واحد، وبعد ذلك سيبدأون في تفكيك الأحياء من منزل إلى منزل بالدبابات والمدفعية، ما أجبر القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك على التحرك باستمرار إلى مواقع جديدة وإعادة تجميع صفوفهم».

وفي السياق، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقوات الأوكرانية في المنطقة، قائلًا إنه: «فخور بمدافعينا الذين يمكن أن يوقفوا تقدم هؤلاء المعادين، هؤلاء المحتلين، لأسابيع عديدة ويحافظون على دفاعنا قويًا»

زيلينسكي يشيد بالقوات الأوكرانية

قال زيلينسكي إن القتال من أجل المدينة الإستراتيجية قد يملي نتيجة الحرب في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من الأسبوع: «تظل سيفيرودونتسك بؤرة المواجهة في دونباس»، مضيفًا: «هذه معركة شرسة للغاية وصعبة للغاية.. ربما تكون واحدة من أصعب المعارك طوال هذه الحرب».

تقع سيفيرودونتسك في قلب دونباس، وهي منطقة صناعية مترامية الأطراف في شرق أوكرانيا شهدت قتالًا متقطعًا منذ عام 2014، عندما استولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على منطقتين هناك- جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد وجمهورية لوهانسك الشعبية.