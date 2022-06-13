«نتفليكس»: عودة لعبة الحبار في موسم جديد

أعلنت شركة «نتفليكس»، أمس الأحد، أن مسلسل سكويد جيم أو «لعبة الحبار» الكوري الجنوبي، الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، سيعود للموسم الثاني، فيما لم تحدد المنصة، موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية

وتناول مسلسل الدراما الخيالي «سكويد جيم»، قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية.

وأصبح مسلسل «سكويد جيم» أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة «نتفليكس» عندما بدأ عرضه في سبتمبر من العام الماضي 2021.

من جانبه، قال المخرج والكاتب والمنتج المنفذ، «هوانج دونج هيوك» في رسالة إلى المعجبين: «والآن، تعود جي-هون وعودة الرجل الأمامي. الموسم الثاني قادم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار «هيوك»، إلى شخصيات وتطورات جديدة في الموسم الثاني، وكتب «قد يعود الرجل الذي يرتدي البدلة» ، في إشارة إلى البائع الغامض الذي يجند اللاعبين اليائسين لعرض الألعاب.

مخرج المسلسل: المشاهدون سيتعرفون على «تشول سو»

وأضاف «هيوك» في الرسالة، أن المشاهدين سيتعرفون على «تشول سو»، صديق دمية الرسوم المتحركة سيئة السمعة «يونج هي».

وفي أكتوبر من العام الماضي، قالت «نتفليكس» لـ«سي إن إن»، إن «سكويد جيم»، أول سلسلة كورية على الإطلاق للمنصة تصل إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، حيث اجتذبت 1.65 مليار ساعة من المشاهدة في 28 يومًا بعد إصدارها.

وفي وقت سابق، أوضح المخرج «هوانج دونج هيوك»، أن الامر استغرق، 12 عامًا لبدء الموسم الأول من «سكويد جيم» في العام الماضي، مشيرا إلى أنه خلال 12 يومًا، أصبحت المسلسل أكثر شهرة على الإطلاق. وأضاف هيوك، كان هناك الكثير من الطلب لموسم ثاني.