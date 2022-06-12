أردوغان يعلن إجراء محادثات جديدة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إجراء محادثات جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت صحيفة تركية.

وفيما يتعلق بالصادرات المتعثرة نتيجة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال أردوغان: «في الواقع نعمل على نقل هذا العمل إلى بُعد مختلف تمامًا، ليس فقط لأنفسنا ولكن أيضًا لإرسال البضائع إلى بلدان أخرى عن طريق إعادة التصدير من هناك» بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

أردوغان: المفاوضات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا

وتابع الرئيس التركي، أن المفاوضات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وإلى جانب هذه الاجتماعات أجرينا أيضًا محادثات مع بعض الأشخاص المعنيين الليلة الماضية، وربما في الأسبوع المقبل، نتحدث عن الخطوات التي نتخذها من خلال إجراء محادثات مع كل من بوتين وزيلينسكي.

يشار إلى أن آخر جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقدت في تركيا، مارس الماضي، ولم تسفر عن نتائج.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات سابقة، إن المفاوضات يجب أن تكون وجها لوجه مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.