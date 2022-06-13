إبعاد مواطنين سنغاليين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1038 لسنة 2022، بإبعاد شخصين سنغاليين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العالم.

كما أصدرت القرارات 1032 و1034 و1044 و1049، بالسماح لـ84 مواطنا مصريا باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية، وأصدرت القرارات 1033 و1039 و1046 و1048، بالسماح لـ84 مواطنا مصريا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

وأصدرت القرار رقم 1045 لسنة 2022، بإنشاء سجل مدني فرع الميموني التابع لمركز الواسطى.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.