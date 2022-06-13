توصيات عاجلة للمزراعين لتلافي أثر الموجة الحارة.. وتحذير من الري ظهرا

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه يتوقع أن يسود اليوم طقس صيفي حار شمالا، شديد الحرارة جنوبا، أما درجات الحرارة فتتراوح في الدلتا والوجه البحري بين 29 إلى 33 درجة مئوية، وفي القاهرة وجنوب الدلتا بين 33 إلى 35، وفي شمال الصعيد بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف أنّه سوف يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، حار على الدلتا امتدادًا للقاهرة وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي الليل يكون الطقس معتدل شمالا مائل للحرارة في القاهرة وشمال الصعيد، حار جنوبا، أما الرياح فتكون شمالية غربية تُلطف الأجواء ومعتدلة إجمالًا، تصاحبها هبّات نشطة أحيانًا على المناطق الشمالية نهارا.

رسائل زراعية مهمة لتلافي آثار الموجة الحارة

وأكد أهمية تنفيذ جميع الأعمال والعمليات الزراعية المطلوبة واللازمة، مثل الرش والزراعة والشتل وخلافه، والعناية بإضافة الفسفور للمحاصيل الصيفية في الثلث الأول من العمر، مثل الذرة والقطن والأرز والمحاصيل الزيتية، مع الحد من أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة، وخاصة المانجو والزيتون والموالح والعنب والزيتون والرمان والتين والنخيل، وتقريب فترات الري وتقليل الكميات، وإضافة 2 كيلو فولفيك عليهم 3 كيلو نترات ماغنسيوم مع الري والرش بنترات البوتاسيوم.

توصيات مهمة لمزارعي الخضر الصيفية

ووجّه فهيم، مزارعو الخضر بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت السبت صباحا، والرش ضد العنكبوت الأحمر، يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم للخضر الصيفية، وإجراء ريات سريعة «على الحامي» قبل بداية ارتفاع الحرارة للأراضي والمحاصيل «فاكهة – خضر – محاصيل حقلية»، التي تروى بالغمر مع قصر الفترة بين الريات على أن يكون الري فقط في الصباح الباكر، والابتعاد تماما عن الري وقت الظهيرة، مع إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجاهزة، لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات.