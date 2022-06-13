الجامعات: بدء تصحيح أوارق الامتحانات.. وإعلان النتائج خلال 3 أسابيع

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، البدء في تصحيح أوراق الامتحانات للترم الثاني مباشرة بعد الانتهاء من كل مادة وذلك من أجل تجهيزها مباشرة عقب تجميع درجات كل المواد وإعلانها خلال فترة زمنية بسيطة .

نتائج امتحانات الجامعات 2022

وأضاف الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لافتا إلى أنها تسير بصورة منتظمة وهادئة مع الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد بداية ونهاية الامتحانات وكذلك الإسراع في إعلان جميع النتائج، لافتا إلى أن الكليات بدأت تصحيح أوراق إجابات امتحانات المواد الدراسية المنتهية، وسيتم الكشف عن النتائج خلال مدة لا تتجاوز 3 أسابيع لكل كلية عقب الانتهاء من الامتحانات.

انتظام امتحانات الترم الثاني 2022 دون مشكلات

وفي السياق، أوضح الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتظام الكامل لامتحانات الترم الثاني بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، منوهاً إلى أن مجلس الكلية شدد على جميع الأقسام بضرورة الإسراع في تصحيح أوراق إجابات الامتحانات عقب انتهائها مباشرة، وضرورة إعلان النتائج بحد أقصى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.