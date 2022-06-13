س و ج.. التعليم العالي تجيب عن بعض الاستفسارات بشأن الجامعات الأهلية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مجلس شؤون الجامعات الأهلية الجديدة عن عدد من الخطوات والنقاط بشأن تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، وذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات المهة، بشأن قواعد تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، بالتزامن مع إجراء اختبارات القبول المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل وفقاً لضوابط الأعلى للجامعات.

أبرز الاستفسارات والإجابات عن تنسيق القبول للجامعات الأهلية و طرق التقدم

* كيفية معرفة الطالب موعد ومكان الاختبار؟

عن طريق متابعة البريد الإلكتروني وأيضا من خلال موقع التقديم وذلك بالدخول على تفاصيل الامتحان من القائمة على يمين الشاشة بالضغط على حساب الطالب مع مراعاة أن يكون الطالب قد تم الانتهاء من خطوات التسجيل والدفع، وفي حالة عدم تحديد موعد ومكان الاختبار سوف يتم إرسال له في المرحلة التالية ولا يوجد داعي للقلق.

* على أي أساس يتم تحديد مكان إجراء الاختبار؟

يتم توزيع الطلاب جغرافيا على مراكز الاختبارات على أساس عنوان الطالب المسجل علي موقع التقديم.

تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2022

*كيفية معرفة الطالب نتيجة القبول؟

من خلال الدخول على موقع التقديم بالبريد الإلكترونى وكلمة السر والضغط على القائمة عند حساب الطالب الموجود على يمين الشاشة.

*هل هناك نتيجة تنسيق أولية ونهائية وكيفية ذلك؟

سيتم تنسيق الطالب وفق رغباته بالترتيب حسب إجمالي مجموعه الاعتباري، ويمكن في مراحل التنسيق الأولى تحقيق إحدى الرغبات في قائمة الطالب حسب نسبة الاكتفاء للرغبة وقتها، ولكن يمكن تحقيق رغبة أعلى في الترتيب في قائمة رغبات الطالب في حالة وجود إمكانية لذلك مع آخر مرحلة تنسيق.

*ما هي الإجراءات المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق الأولية للطالب؟

استكمال أصول الأوراق المطلوبة وتوثيقها إذا تم الاحتياج إلى ذلك.

*ما هي الإجراءات المطلوبة بعد اعلان نتيجة التنسيق النهائية للطالب؟

يتم توجيه الطلاب لتسليم أصول مستنداتهم في الجامعات التي تم قبولهم فيها.