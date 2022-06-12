آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين.. باق من الزمن 49 يوما

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين، ضمن إجراءات الوزارة لتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والتي بدأتها في شهر مارس الماضي بدء من بيانات الدخل الشامل وتقارير عن موديل السيارة المملوكة للأسرة صاحبة بطاقة التموين ثم الرقم القومي لأفراد الأسرة وأخيرًا تسجيل رقم المحمول والذي يشترط أن يكون مسجلًا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

ويعتبر آخر موعد لـ تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين نهاية شهر يوليو المقبل، وتحديدًا بعد 49 يومًا من الآن، إذ يأتي ذلك الموعد بناء على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والذي أقر استمرار قبول مكاتب التموين وموقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل من أصحاب البطاقات حتى 31 يوليو المقبل.

كيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين؟

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز بشأن تسجيل رقم التليفون، طريقتين لإتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وتشمل الطريقتين التالي:

1- الذهاب لمكتب التموين التابع له البطاقة التموينية وتقديم صورة من بطاقة التموين ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة.

2 - الدخول على موقع دعم مصر واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول والتي تشمل كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم مع كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربع.

وتقبل مكاتب التموين وموقع دعم مصر رقم المحمول في حال كان الرقم مسجلًا باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات التابع لها.