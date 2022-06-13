مصرع شاب بصعق كهربائي أثناء تصليح مبرد مياه في منزله بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، شابا يدعى «ا.ع.ع» مصابا بصعق كهربائي، وحاول الأطباء إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة، وجرى إخطار القوة الأمنية في المستشفى وإخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

أسرة الشاب المتوفى تنفي وجود شبهه جنائية

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى شباب يدعى «ا.ع.ع» مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبسؤال أسرته حول وجود شبهة جنائية حول الوفاة، أكدوا أنه توفي إثر صعق كهربائي أثناء تصليح مبرد مياه داخل المنزل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الجامعي، يفيد بمصرع شاب يدعى «ا.ع.ع» إثر صعق كهربائي أثناء تصليح مبرد مياه في منزله بدائرة مركز بركة السبع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ربة منزل تحاول التخلص من حياتها في المنوفية

علي صعيد آخر، استقبل مستشفى أشمون العام سيده مصابة بتسمم بعد تناولها قرص حفظ القمح السامه المعروف إعلاميا باسم «حبة الغلة»، حيث أقدمت على محاولة التخلص من حياتها بسبب خلافات زوجية وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وبسؤال أسرتها التي نفت وجود شبهة جنائية، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.