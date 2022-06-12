مصرع طفل صدمته سيارة في أبو قير شرق الإسكندرية

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه بعد أن صدمته سيارة في منطقة أبوقير شرق الإسكندرية، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بمصرع عبد الرحمن رمضان، 10 سنوات، وبالمعاينة تبين أنه صدمته سيارة أثناء تواجده بالقرب من موقف سيارات الأجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

غرق طفل في ملاحة بمنطقة المطار

وفي واقعة أخرى حدثت اليوم، لقي طفل آخر مصرعه غرقا، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمانه بعد سقوطه في الملاحة الكائنة بمنطقة المطار، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وسط محافظة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حالة غرق بالملاحة الكائنة بمنطقة المطار، وسط المحافظة.

الإنقاذ النهري تنتشل الجثمان

وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ النهري، رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، بمرافقة سيارة إسعاف في الإسكندرية إلى موقع الحادث لبدء التعامل وانتشال الجثمان.

وعلى الفور تبين غرق شاب يدعى إسلام أحمد، 16 سنة، وتم التواصل مع الإنقاذ النهري وانتشلوا الجثمان.

وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.