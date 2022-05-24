السيطرة على حريق في سيارة لجمع القمامة على كورنيش الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب بسيارة لجمع قمامة، تابعة لشركة نهضة مصر، على كورنيش الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك دون حدوث إصابات لعمال السيارة أو السائق، إلا أنه تسبب في شلل مروري لدقائق، لحين السيطرة على الحريق، ورفع اثار الحادث.

تفاصيل حريق سيارة نظافة في الإسكندرية

البداية حين ورد بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر يفيد نشوب حريق بسيارة بمطلع كوبري مصطفى كامل، على كورنيش الإسكندرية، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارتي إطفاء وإسعاف، وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اشتعال النيران بسيارة لجمع قمامة، تابعة لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئة، ما تسبب في حدوث تلفيات بالسيارة وعمود إنارة، وارتباك مروري بمنطقة الحادث، دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

الاهتمام بمنظومة النظافة

في سياق آخر، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولاً بأول، وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة وضع النظافة العامة في الشوارع، مشدداً على زيادة عدد الحاويات في المناطق الأكثر احتياجاً والمكتظة بالسكان.

في هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق وسيارات نقل القمامة، ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

توزيع 25 حاوية قمامة جديدة بشوارع العجمي

وانتهت إدارة الرصد البيئي في الإسكندرية، برئاسة المهندسة رشا شوقي، من توزيع 25 حاوية قمامة جديدة في شوارع حي العجمي، في ضوء توجيهات المحافظ للإدارة بضرورة متابعة مستوى النظافة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين، وتنفيذ العديد من الحملات على المحال، لضمان تنفيذ الضوابط والاشتراطات التي تضمن نظافة الشارع، وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

ومن جانبه، أشار السيد موسى، رئيس حى العجمي، إلى أنه تم توزيع الـ25 حاوية على شوارع «مدخل أكتوبر - وشارع شهر العسل - وشارع الذراع البحري بالكيلو 21»، نظراً للكثافة السكانية بها، وشدة احتياجها لصناديق قمامة جديدة، لرفع مستوى النظافة العامة بها.

وكثفت شركة نهضة مصر من أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المحافظة، حيث تم رفع عدد 19 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 89 ألف كيلو مخلفات طبية، خلال الـ72 ساعة الماضية، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وحرصاً على الصحة العامة للمواطنين.