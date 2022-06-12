انتشال جثمان شاب بعد غرقه في ملاحة شرق الإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، في انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، سقط في الملاحة الكائنة بمنطقة المطار القديم شرقا، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بوسط محافظة الإسكندرية.

غرق شاب في الملاحة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حالة غرق بالملاحة الكائنة بمنطقة المطار، وسط المحافظة.

على الفور، توجهت فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، بمرافقة سيارة إسعاف في الإسكندرية إلى موقع الحادث لبدء التعامل وانتشال الجثمان، وتبين غرق شاب يدعى إسلام أحمد، 16 سنة، وتم التواصل مع الإنقاذ النهري وانتشلوا جثة الشاب.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير، إن اليوم الأحد، شهد غرق شاب يدعى إسلام أحمد، يبلغ من 16 سنة، إذ سقط في الملاحة بالقرب من السواحل، بمنطقة المطار بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وأضاف قائد غطاسين الخير، لـ«الوطن»، أن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ونجحوا في عملية البحث عن الجثمان وانتشاله في خلال ساعة واحدة من توقيت الغرق، وهو ما سهل انتشال حالة الغرق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.