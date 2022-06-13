مطور عقاري: الساحل الشمالي بحاجة لفنادق لاستيعاب السياح الوافدين

قال جاسر بهجت، عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنّ مصر تمتلك سوقا عقارية قوية وواعدة، وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه خلال الفترة الماضية شهدت مصر تطورا عمرانيا غير مسبوق يجعلها أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أنه بالأمس فقط تم إطلاق واحدا من أهم وأكبر المشروعات العقارية والسياحية بمنطقة خليج رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 16 مليار جنيه على مساحة 250 فدانا بما يعادل مليون متر مربع، وهو منتجع «أزهى نورث».

الساحل الشمالى يحتاج لإنشاء فنادق كثيرة

وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي تمثل عنصر جذب حقيقي لراغبي تملك الواحدات العقارية والشاليهات في ظل ما يتم على أرض العلمين من مشروعات وعمليات تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الفنادق لاستيعاب الحركة المتوقعة من السياحة بهذه المنطقة لافتا إلى إنشاء فندق فئة 5 نجوم ضمن مشروع «أزهى نورث»، بالساحل الشمالي.

ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الساحل الشمالى

وفى ذات السياق، كشفت غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح عن ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الساحل الشمالي والعلمين خلال الشهر الحالي، وأوضح أنطوان غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي أن نسب الإشغال بجميع فنادق المنطقة بدأت في الإرتفاع مع دخول شهر الصيف، وتابع: «نظرا لقلة عدد الغرف الفندقية بالساحل الشمالي والعلمين فإن نسب الإشغال بهما تجاوزت حاليا الـ 90%»، موضحا أن منطقة الساحل الشمالي باتت حاليا من أهم المناطق التي تجذب السياح العرب.

يشار إلى أن لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة أكدت أن الساحل الشمالي بات المنافس الرئيسي للقاهرة في جذب السياح الإماراتيين الذين باتوا يفضلون القدوم إليها.