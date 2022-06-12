مساعد وزير السياحة يتفقد مشروع تطوير دير وكنيسة جبل الطير بالمنيا

تفقد العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار منطقة دير وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير والترميم الجارية بها، باعتبارها أحد النقاط الهامة من نقاط مسار العائلة المقدسة.

تأمين العناصر المعمارية والأثرية

وأشار مساعد الوزير للمشروعات إلى أن مشروع ترميم وتطوير المنطقة شملت التنسيق العام للموقع وحرم الكنيسة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية وترميم جميع الحوائط ومعالجة الشروخ الموجودة بها وترميم المنارة وتقوية جسم برج الأجراس، وكذلك النارتكس الجنوبي والعقود الأربعة الموجودة بمنطقة البرج، بالإضافة إلى ترميم جميع القبوات بالكنيسة.

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير تقع على بعد 5 كم من الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة سمالوط بالمنيا، وأطلق عليها مسمى جبل الطير نسبة إلى طيور البوقيرس المهاجرة، التي كانت تأتي سنويًا وتستقر على سفح الجبل.

أول إمبراطور بيزنطي اعتنق المسيحية

شيدت الكنيسة عام 328 من قبل الإمبراطورة هيلانة والده قسطنطين الأعظم، أول إمبراطور بيزنطي اعتنق المسيحية، وتتبع الكنيسة في تخطيطها الطراز البازيليكي المبكر، إذ تتكون من صحن ذي ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان.

وفي نهاية الجولة، التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالعميد هشام سمير والدكتور أسامة طلعت لمناقشة جميع التجهيزات والتنسيقات اللازمة، تمهيدا لافتتاح دير وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير والمنطقة بعد تطويرها.

حضر الجولة الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا والدكتور ثروت الأزهري مدير السياحة بمحافظة المنيا وأحمد راشد رئيس مجلس المدينة والدكتور أحمد سليمان مدير عام مناطق أثار مصر الوسطى والسادة مديري عموم ومديري المنطقة الأثرية وكنيسة السيدة العذراء.