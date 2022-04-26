مخاوف المستثمرين تبقي أسعار الفضة مستقرة.. وتوقعات بتراجعها في يونيو

ظلت أسعار الفضة أقل من 24 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، في أسبوع التداول الأخير من أبريل 2022، قرب أدنى مستوياتها في 10 أسابيع، حيث أثار الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مخاوف المستثمرين في الاستثمار في المعدن.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

وقبل أيام، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حديثه في لجنة استضافها صندوق النقد الدولي، إنّ زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحة على الطاولة لشهر مايو، مؤكدا التزام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمكافحة التضخم، في وقت ظل المستثمرون حذرين من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وخطر الركود التضخمي.

توقعات بتراجع أسعار الفضة بحلول يونيو المقبل

على صعيد تاريخي، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وسط تقديرات بتداول الفضة عند 23.69 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics وسط تقديرات بتداول الأوقية عند 22.42 في غضون 12 شهرًا.

المكسيك في صدارة أكبر المنتجين العالميين

كمعدن ثمين، تلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، ويضم أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، وأكبر منتجي الفضة هم: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.

ويجري استخدام عقود الفضة الآجلة من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.