وزير الزراعة: الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيمانًا من القيادة السياسية، بأنّ لكل مواطن في هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

الأمن الغذائي

وأضاف القصير، خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ قطاع الثروة الحيوانية يلعب دور مهم وسريع لنمو الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يُساهم بنسبة تتراوح بين 20 لـ40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة، مؤكدا أنّ الثروة الحيوانية هي بوابة الأمن الغذائي.