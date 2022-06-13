دكتور جامعي عن شرح سمية الخشاب لمادة الكيمياء على تويتر.. «فنكوش»

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة «تويتر»، بعد نشرها العديد من التغريدات تشرح فيها مواد علمية أبرزها الكيمياء لطلاب المدارس والجامعات قبل امتحانات الثانوية العامة وامتحانات التيرم الثاني للكليات.

واعتادت «الخشاب»، تصدر«التريند»، بتغريداتها، ومؤخرًا نشرت مراجعات للكيمياء والمواد العلمية، وكانت دائمًا تحرص على تقييم أداء «كيروش» المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بالإضافة لمتابعتها من قبل لتقييم أداء اللاعب البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

وفي هذا السياق علق الدكتور إسماعيل رحيل، رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب البيطري، جامعة بني سويف، أن الأسلوب الذي تتبعه الفنانة سمية الخشاب في شرحها للمعادلات الكيميائية «فنكوش»، فهذه طريقة رديئة لتلقي الطالب للمعلومة، فهي تحاول أن تساعد على نجاح الطالب الذي يرغب في مرور العام الدراسي، ولا يرغب في التفوق.

ربط الأسماء العلمية بأسماء الأشخاص لا يساعد على التفوق

وأضاف «رحيل»، خلال حديثه مع «الوطن»، أنه من الواضح أن هناك أشخاصًا يساعدون الفنانة سمية الخشاب في تبسيط المعلومة العلمية بهذا الشكل: «واضح إن هناك أشخاص تترجم الكلام العلمي اللاتيني بهذه الطريقة الفنكوش»، لافتًا إلى أن الشرح سطحي بدرجة كبيرة، فهي تحاول ربط أسماء المواد الكيميائية بأسماء الأشخاص، وهذه طريقة من الممكن أن نتبعها مع الأطفال في «الحضانة» وليس في الكليات ذات الطابع العلمي.

ووجَّه الدكتور إسماعيل رحيل النصيحة لكافة طلاب الكليات العلمية: «على الطالب الذي يرغب في التفوق أن يتعمق في دراسته».

استغلال عدم وجودها على الساحة الفنية

ومن جانبه قال مصدر بالوسط الفني إن الخشاب تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للانتشار والتواجد، خاصةً أنها غير ظاهرة على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن سمية الخشاب من مواليد محافظة الإسكندرية، وتخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وبدايتها الفنية كانت خلال مشاركتها في دور بسيط بمسلسل الحساب مع الفنان صلاح السعدني، ولكن مسلسل الضوء الشارد كان بداية انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بالإضافة إلى أنها درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.