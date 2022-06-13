الهلال الأحمر يشارك فى حملة «طرق الأبواب» لحث المواطنين على تلقى لقاحات كورونا

أعلن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عن مشاركته فى الحملة القومية للقاح كورونا المستجد تحت مسمى «طرق الأبواب»، مشيرا إلى أن ذلك فى اطار جهود الهلال الأحمر المصري لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشر المعلومات الصحيحة عن أمان اللقاحات

وأوضح الهلال على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشاركة فرق الهلال الأحمر المصري بالمناطق المختلفة بالقاهرة الكبري والجيزةعن طريق نقاط ثابتة ومتحركة، لحث المواطنين على أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا وعمل التوعية الصحية عن أهميته ، والآثار المترتبة عن عدم تلقى اللقاح، بجانب نشر المعلومات الصحيحة عن أمان الجرعة ومجانيتها لكافة الفئات العمرية المختلفة .

توزيع العلاج المطلوب مجانا

وأشار الهلال الأحمر إلى قيام جمعية الهلال الأحمر المصري فرع المنوفية بقوافل طبية والتي تتضمنت تخصصات «باطنة وجلدية وعظام وأطفال » مع توزيع للعلاج المطلوب مجانا و شنط النظافة الشخصية ، لافتا إلى أن القافلة بدأت عملها يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 بمركز ومدينة بركة السبع على مدار يومين بنطاق الوحدة المحلية بطوخ طنبشا والجمعية الشرعية بكفر عليم وستجوب تلك القوافل الطبية تباعاً بشكل شهرى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توقيع الكشف الطبى والعلاج بالمجان

وأوضح أنه سيتم توقيع الكشف الطبى والعلاج بالمجان في التخصصات الأتية « أطفال، باطنة، جلدية، عظام »، وسيتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات المركزية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة .

وأشار الهلال الأحمر إلى تفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات القافلة الطبية والتى تضم 10 سيارات متنقلة بها أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية وأطقم طبية وجهاز إدارى وعدد من المتطوعين لتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين وقاطني المناطق النائية.

يأتي هذا انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم والإمكانيات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة.