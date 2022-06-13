السيسي: الدولة لا تمن على الشعب.. وحاسبوني حين يصبح دخل مصر تريليون دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحكومة تحاول أن تكون فاتورة الأعباء على المواطنين مناسبة، مع الوضع في الاعتبار أنّ تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر ارتفعت، نتيجة زيادة الغاز الذي يتم إنتاج الكهرباء منه، متابعا: «سعر الغاز زاد 4 أو 5 مرات، وكلامي لا أقصد بيه إن الدولة تمن على شعبها».

دعم الكهرباء والغاز

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات الثروة الحيوانية والآلبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: «الغاز قبل كده كان بـ3 و4 دولار، وكنا بنعمل عليه دعم ونديه بتخفيض كمان 50%، دلوقتي الغاز بقى بـ21 دولار، وإحنا بنبيع الكهرباء بسعر رخيص للمواطنين من وقت ما كان الغاز بـ4 دولار».

الحفاظ على محدودي الدخل

وتابع الرئيس: «دي أقصى حاجة نقدر نعلمها عشان الأسعار متزيدش، وعشان نحافظ على محدود الدخل، أما في الخارج لو سعر الطاقة زاد، بيزودوا الأعباء على المواطنين في كل المنتجات ووسائل النقل، إحنا هنا معملناش ده».

كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

وأكمل الرئيس السيسي: «فضل كبير من ربنا إنّنا نعدي بأزمتين كبار، كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان ليهم تأثير كبير على العالم وإحنا جزء منه، وإحنا لسه عضمنا منشفش، ينشف لما تلاقوا دخلي تريليون دولار في السنة، لما تلاقوا كده حاسبوني، غير كده لسا بدري، كلنا نحلم ونجري على حلمنا ده»، متابعا: «أنا بنام وأحلم بتريليون دولار، و10 تريليون، وده مش بعيد على ربنا سبحانه وتعالى».