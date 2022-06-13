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السيسي يطالب المحافظين بالحفاظ على نظافة الأسواق: سايبينها كده ليه؟

كتب:

نرمين عفيفي
11:38 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين، بتنظيف الأسواق والحفاظ على مظهرها الجمالي، قائلا: «بقول للمحافظين انتوا سايبين أسواق الماشية كده ليه؟، انتوا مش بتاخدوا فلوس من الناس وهما داخلين السوق؟، لأ مينفعش الكلام ده، الأسواق لازم تتنظم وتتنضف من اللي بتاخدوه من الناس وميبقاش المنظر كده».

افتتاح مشروعات إنتاج حيواني بمدينة السادات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات الانتاح الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات بالمنوفية: «انتوا عاوزين تطوروا الناس وتخلو الناس دايما عينيها على الحسن، طيب ازاي أقوله يالا ادخل السوق وخلاص، عاوزين نبرز قدراتنا ونتنافس ويكون التنافس في مصلحة الناس».

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بقلم نرمين عفيفي