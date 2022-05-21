الاحتلال يواصل انتهاكاته.. اقتحامات في الضفة الغربية واعتقال أسرى محررين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من استخدام الرصاص الحي والمطاطي ضد المدنيين العزل، واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية، والاعتقالات بحق الأسرى المحررين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، قرية المزرعة الغربية شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أعقبها اندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي على الشبان، ما أسفر عن إصابة 5 شبان فلسطينيين، بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرًا محررًا يدعى «إبراهيم فتحي عمور» من يعبد، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرى وبلدات: رمانة، والطيبة، وزبوبا، وعانين، وام دار، وتعنك، واليامون، وسط اندلاع مواجهات جنوب وغرب جنين، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى وقوع إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات في «جنين».

أعضاء بالكونجرس يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل «أبوعاقلة»

ووقع 55 عضو في «الكونجرس» الأمريكي، عريضة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» بالتحقيق في ظروف مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وطالب الموقعون، بتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين أمريكية تحمي المواطنة الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبوعاقلة، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء ظروف مقتل أبو عاقلة، وشدد الأعضاء على وجوب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

برلمان فنزويلا يصوت بالإجماع على مشروع اتفاق تضامن مع فلسطين

وفي فنزويلا، أعربت الجمعية الوطنية «البرلمان» في مشروع بيان عن رفضها لاغتيال شيرين أبوعاقلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصوتت، بالإجماع على مشروع اتفاق تضامن مع دولة وشعب فلسطين لمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة.