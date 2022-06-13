 ضبط 1454 قضية تموينية وكمية من المخدرات وتنفيذ 60877 حكما قضائيا 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

واشفرت الحملات عن ضبط 1454 قضية تموينية متنوعة، بينها 2 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 2,750 طن و383 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 32,195 طن، و608 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 12,900 طن دقيق بلدى مدعم و10 بطاقة تموينية، فضلا عن 23 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وضبطت الحملات المدير المسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص، بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها 11,35 طن دقيق أبيض، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و9 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها محملة على سيارة بمحافظة الجيزة، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، و13760 لتر سولار وبنزين 92 داخل محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات 4,200 طن لحوم مجمدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلا عن ضبط 1,350 طن مقطعات دواجن داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وصادرت الحملات 7,500 طن سكر حر داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، و10 طن «بولى إثيلين – صبغة»، داخل مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية بمحافظة المنوفية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، و40 طن أعلاف حيوانية داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني.

وضمن جهود الإدارة في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 22,130 طن أقماح محلية بمخازن في المنوفية وسوهاج والغربية، علاوة على ضبط 17 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ 477 طن أقماح محلية.

ضبط 156 قطعة سلاح و213 قضية مخدرات وتنفيذ 60877 حكما قضائيا

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 156 قطعة سلاح نارى بحوزة 124 متهما وتنفيذ 60877 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا حادثي سرقة، علاوة على ضبط 213 قضية مخدرات.

ضبط 11634 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11634 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ونظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ 4253 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط هارب بكفر الشيخ محكوم عليه بالحبس فى 52 قضية متنوعة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه هارب يقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدد 52 حكما في قضايا متنوعة بإجمالى مدد حبس 18سنة، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد أصدقائه بمحافظة الشرقية والذي أوهمه بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية، واتفق معه على اللقاء بدائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال، وعقب وصوله فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة أجرة «ميكروباص» منتحلين صفة رجال شرطة، وإصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 متهمين وبحوزتهم السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السيارة المشار إليها، كما تم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية ودراجة نارية، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وأضاف أحدهم أن باقى المبلغ المالي المستولى عليه طرف شقيقه يقيم بمحافظة الشرقية، وتم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بالسويس.. وضبط مرتكب الواقعة

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس من حارس خاص بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقاري بدائرة القسم، بعثوره على جثتين لشخصين مجهولين، وتبين إصابة كلٍ منهما بعيار ناري وأمكن تحديد هوية المجنى عليهما وتبين أنهما محاسب ومالك شركة للسقالات.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، صديق المجنى عليهما، له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مُستغلاً رغبة المجنى عليهما فـى استبدال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وأضاف بإتفاقه معهما على استبدال مبلغ مالي واستقلوا برفقته سيارته الملاكي وحال سيرهم بطريق «الزعفرانة - السخنة»، توقف المتهم على جانب الطريق بزعم عدم قدرته على القيادة وطلب من أحدهم القيادة بدلاً منه وعقب ترجله من السيارة أطلق تجاههما أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما، وعقب ذلك قام بالتخلص من الجثتين بإلقائهما بمكان العثور وإستولى على المبلغ المالي ومتعلقاتهما الشخصية وتوجه لمحل سكنه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي ومتعلقات المجنى عليهما الشخصية والسيارة المستخدمة في الواقعة والسلاح المستخدم وعدد من الطلقات من ذات العيار.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير وترويج بطاقات دخول مباريات كرة القدم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من العاملين بالشركة المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم المقامة بإستاد القاهرة الدولى الكائن بدائرة القسم، ومحاولة أحد الأشخاص الدخول للإستاد وبحوزته بطاقة «فان آي دي»، يشتبه فى صحتها، وتم تسليمه للخدمات الأمنية المعينة للتأمين لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتبين أنه مقيم بمنطقة القطامية.

بالفحص تبين أن البطاقة مزورة، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من 3 أشخاص يقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم «جهاز كمبيوتر- شاشة- طابعة»، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة .

كشف ملابسات واقعة إختطاف إحدى السيدات بالقاهرة ..ضبط مرتكبى الواقعة

وبينت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بخطف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكى بدائرة القسم، وتمكن الأهالي من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلي عقب إنفجار إطار السيارة المستخدمة في الواقعة واستغاثة المجني عليها بالمارة.

بالانتقال والفحص تبين أنه صاحب شركة مواد غذائية يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبسؤال المجنى عليها تبين أنها شقيقة زوجة المتهم، وقررت بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها قام المذكور بالاشتراك مع والدته، وحارس عقار بخطفها وإجبارها على إستقلال السيارة بصحبتهم، وأثناء سيرهم بمحل الضبط انفجر إطار السيارة فقامت المجنى عليها بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم، ولاذت الثانية والثالث بالفرار، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته «شقيقة المجنى عليها»، اختمرت فى ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالإستعانة بوالدته والمتهم الآخر، كما أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال المتهم الأول أيداها.