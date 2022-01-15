تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من «المدني الكويتي»

تمكنت أكاديمية مصر للطيران بفضل جهود تسويقية متميزة من تجديد اعتماد الأكاديمية من جانب سلطة الطيران المدني الكويتي؛ لتدريب الطيارين على جهاز الطيران التمثيلي من طراز البوينج B777، وذلك انطلاقا من الثقة التي تتمتع بها أكاديمية مصر للطيران للتدريب إقليميا ودوليا، ولسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية.

الوفد الكويتي يعرب عن إعجابه بالإمكانيات الحديثة بالأكاديمية

وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب قد استقبلت وفدا عالي المستوى من سلطة الطيران المدني الكويتي للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتي تتمثل في طرازات الإيرباص A320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET، وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST.

وقد أعرب الوفد الكويتي عن إعجابه وسعادته بكل الإمكانيات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية متمنيا أن يستمر هذا التعاون المشترك في مختلف مجالات التدريب.