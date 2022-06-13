بدء جلسة محاكمة 6 متهمين باغتصاب فتاة وسرقتها في عين شمس

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، جلسة محاكمة 6 متهمين في واقعة اغتصاب وسرقة فتاة بمنطقة عين شمس، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم الأول في الواقعة يُدعى «م.م»، اتفق مع أصدقائه، على خطف الفتاة واستدراجها إلى داخل عقار وتم التعدي عليها جنسيًا حتى تعرضت للنزيف، وقالت المجني عليها أثناء تحقيقات النيابة، إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه طلب منها عمل مساج بحكم عملها، ثم طلب منها الحضور إلى منزله لإجراء جلسة خاصة.

تحقيقات النيابة في واقعة اغتصاب فتاة عين شمس

واستكملت الفتاة فى التحقيقات أنها عندما طلبت منه عمل جلسات خارج المنزل، وقفت تنتظره في مكان اتفقا عليه، لكنها اكتشفت وجوده برفقة عدد من أصدقائه بلغ عددهم 5 أشخاص اختطفوها إلى مكان مجهول، وتعدوا عليها بالضرب وتناوبوا اغتصابها وسرقوا أموالها وهاتفها.

بداية الواقعة كانت بلاغًا لقسم شرطة عين شمس، بالعثور على فتاة في العقد الثاني من العمر مقطعة الملابس، وفي حالة إعياء كامل، ومصابة بنزيف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهمين، وتم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.