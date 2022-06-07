7 سنوات معاناة.. تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة الساحل» على يد مديرها وصديقه

صرخات عالية تطالب بالرحمة، أملا في أن ينقذها أحدا من براثن هؤلاء الذئاب البشرية وجسد يتلوى من العذاب رغبة في الفرار، مشهد مؤلم حدث في عام 2015، حيث كانت واقعة شغلت الرأي العام طوال هذه السنوات ولقيت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وهي واقعة اغتصاب فتاة من قبل 3 أشخاص في إحدى قرى الساحل الشمالي، والتي عرفت حينها بـ«فتاة الساحل».

الفشل في توفير حجز باسم الفتاة

ذئب بشري، وجه نظراته الخبيثة نحو الفتاة التي عرفت بـ«فتاة الساحل» عزم في قرارة نفسه أن ينال منها، لذلك وضع خطة خبيثة لاستدراجها في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، زعم التجهيز لحضور مؤتمر عن التمويل العقاري في أحد الفنادق، تظاهر بأنه فشل في توفير حجز باسم الفتاة، لذلك طلب منها أن تقيم معه في مسكنة الخاص «فيلا» بمارينا، وبوجه بشوش ونظرات حانية لكن يشوبها الخبث وبسمة انتصار، تمكن من الحصول على موافقة شقيقها بالإقامة معه.

الاعتداء على فتاة الساحل

وصلت الفتاة ومديرها للمكان المراد، وهي الفيلا الخاصة بالمدير، رحب بها كثيرا ووجهها لغرفتها طوال فترة الإقامة، تعرفت على صديقيه، وانقضى يومها الأول بين تعب ومشقة السفر والعمل، أتى الصباح يحمل في طياته معانة الفتاة خلال الفترة القادمة، إذ فوجئت بأن مديرها وصديقه القاضي يعتديان عليها صباحًا عن طريق شل حركتها، حاولت الصراخ مرارا وتكرارا من أجل انقاذها منهما، ترجتهما كثيرا مع دموعها التي لم تتوقف لحظة واحدة، حاولت الاستنجاد بأحد، سمعت صراخها إحدى السيدات القريبة من الفيلا استغاثة الفتاة.

استدعاء الشرطة والقبض على المتهمين في حالة تلبس

أسرعت السيدة في استدعاء شرطة النجدة، لتلبي استغاثتها على الفور، وتم القاء القبض عليهما متلبسين بهتك عرض الفتاة ومواقعتها دون رضائها، وجرى اقتياد المتهم الأول، الذي تبين أنه قاضي مفصول وصديقه مدير الفتاة، إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، لقيت الواقعة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وظلت قيد التحقيق أمام محكمة جنايات القاهرة تمهيدًا لصدور قرار بحق تلك المعلومات.

الحكم على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحق المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما، وحاول دفاع المتهمين الطعن في الحكم، حتى أصدرت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من قبل المتهمين وتأييد حكم حبسهم بالسجن المشدد 15 عاما.