براءة زوجين من التشهير بسيدة في شبين القناطر: اتهمتهما بفبركة صور فاضحة لها

برأت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وسامح عبد الغني العنتبلي وبأمانة سر كمال جاويش، زوجين من شبين القناطر في اتهماهما بالإبتزاز الإلكتروني وفبركة صور فاضحة لربة منزل أخري تدعي «أم سجدة» ونشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب خلافات معها.

تفاصيل الاتهام بالابتزاز الالكتروني

ترجع وقائع القضية إلي إحالة «محمد ع» وزوجته «شيماء م» إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بتهديد المجني عليها «حنان ع» الشهيرة بـ «أم سجدة» بإفشاء أمورها الخاصة وفبركة صور فاضحة لها لإجبارها علي التنازل عن قضية متداوله بينهما في المحاكم، حيث تعديا وفق أمر الإحالة علي حرمة حياتها الخاصة وتحصلا علي صور خاصة بالمجني عليها ونشرا تلك الصور علي «واتس آب وفيس بوك»، بعد فبركتها وتسببا في إزعاج المجني عليها وأنشأ حسابا علي فيس بوك بهدف التشهير بالشاكية، وبمداولة القضية في محكمة جنايات بنها أصدرت المحكمة حكما في القضية ببراءة المتهمين.

الشاكية تقدمت ببلاغ ضد المتهمين.. والمحكمة برأتهما

وكانت الشاكية «أم سجدة» تقدمت بمحاضر ضد المتهمين اللذين برأتهما المحكمة، مشيرة إلى أنها من عزبة «أبو خضرة» بشبين القناطر، وتعرضت لمشكلة من المتهمه الاولي وزوجها فقاما بتهديدها بصور فاضحة مفبركة ووضعا وجهها واسمها علي صور إباحية ونشروها علي واتس آب وفيس بوك للتشهير بها، وفق أقوال الشاكية في التحقيقات، وطالبت في شكواها أي سيدة او فتاة بان تكون إيجابية وألا تستسلم لأي إبتزاز ولا تخجل من ذلط وتبلغ الشرطة ومباحث الإنترنت وتاخذ حقها بالقانون إلا أن المحكمة برات المتهمين من التهم المنسوبه لهما.