القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار على طالب بالجيزة: «كانو سكرانين»

شهدت منطقة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما تعرض طالب لإصابة في ساقه الأيسر بطلق ناري، على يد 3 أشخاص كانت يسيرون بسيارتهم في أحد الشوارع في حالة سُكر، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

طلق ناري وحالة سُكر

ترجع التفاصيل فور تلقي العميد حسن الدكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 19 سنة مصاب بـ طلق ناري بالساق اليسرى، و قرر أنه حال سيره في شارع ربيع بالجيزة، انحرفت تجاهه سيارة كنوع من المداعبة فرشقها بحجر فقام أحدهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة فأصابه.

اعتراف بالواقعة

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة بقيادة المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث الجيزة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 متهمين وبحوزة أحدهم الطبنجة، وبمواجهتهم أمام اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، قرروا أنهم كانوا في حالة سُكر «وبيهزروا مع أحد المارة».

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.